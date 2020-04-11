Хоккеист клуба НХЛ «Эдмонтон» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

Нападающий канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Колби Кейв умер на 26-м году жизни после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Ранее, 8 апреля, российский сайт НХЛ сообщал, что Кейв перенес операцию по извлечению коллоидной кисты, которая спровоцировала давление на его мозг, в результате чего у спортсмена произошло внутримозговое кровоизлияние.

После хирургического вмешательства хоккеист находился в медикаментозной коме.

25-летний Колби Кейв выступал за «Эдмонтон» с 2018 года. В НХЛ хоккеист также играл за «Бостон». Всего в лиге он провел 67 матчей и набрал 10 очков. В настоящий момент сезон игр приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.