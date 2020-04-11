Прямой эфир

Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает на своей странице в Twitter столичный главк МЧС.

Возгорание возникло в квартире 16-этажного дома по улице Академика Анохина. «Горели личные вещи и мебель на общей площади 3 кв. м», — добавили в ведомстве. Возгорание потухло до приезда пожарных.

Из квартиры были эвакуированы два человека, их передали медикам. Пострадавшие скончались.

9 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Нижегородской области, в результате которого погибли два ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве площадь пожара на заводе достигла почти 1 тыс. кв. м
Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020