Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает на своей странице в Twitter столичный главк МЧС.

Возгорание возникло в квартире 16-этажного дома по улице Академика Анохина. «Горели личные вещи и мебель на общей площади 3 кв. м», — добавили в ведомстве. Возгорание потухло до приезда пожарных.

Из квартиры были эвакуированы два человека, их передали медикам. Пострадавшие скончались.

9 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Нижегородской области, в результате которого погибли два ребенка.