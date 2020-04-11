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Ученые обнаружили стимулирующие развитие рака кишечника бактерии

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Фото: TASS/Imago/Blickwinkel
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Доктор медицинскиx наук, профессор гематологии и онкологии университета Мичигана (США) изучил связь между нарушениями в микробиоме кишечника и возникновением рака. Результаты ее работы опубликовал журнал Medical Xpress.

По словам специалиста, в ходе исследования удалось установить, что некоторые типы бактерий в кишечнике могут активно стимулировать определенные иммунные клетки CD8.

Подобное взаимодействие приводит к истощению Т-клеток, которые призваны защищать организм от болезней. В результате организм становится более восприимчивым к онкологическим заболеваниям. Эта теория была экспериментально доказана на мышах.

В ходе исследования удалось открыть девять различных популяций бактерий, которые могут как стимулировать развитие раковой опухоли, так и подавлять его.

В феврале врач назвал простой способ снизить риск развития рака. Эксперт отметил, что для каждого вида онкологии характерны свои признаки, регулярные обследования у врачей помогут вовремя их распознать.

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