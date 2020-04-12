Пасха, Светлое Христово Воскресение, для католиков, как и для всех христиан, — не просто главный праздник, а главное событие нашей жизни и жизни всего мира, всей истории. Вера в буквальное воскресение из мертвых Иисуса из Назарета — это центральная истина христианской веры, без которой все другие ее аспекты — религиозные, нравственные, культурные — лишаются внутренней основы и смысла.

Пасхальное приветствие «Христос воскрес!», которым мы обмениваемся в эти дни, — не ритуал, а искреннее признание того, что Бог существуе, и силой Своей любви к человеку Он победил грех и смерть. И сегодня обращается с предложением примирения к человеку, который, даже называя себя верующим, часто предпочитает жить, как будто Бога нет, и смысл имеет только то, что можно увидеть и потрогать руками.

Пасха этого года стала особенной и, что скрывать, немного печальной. Праздничные службы в храмах нашей епархии проходят за закрытыми дверями, и верующие могут участвовать в них удаленно, по трансляции. Не слышать в храме радостного и громкого «Воистину воскрес!» — странно и грустно. Но эта грусть превращается во внутреннюю радость, которую душа переживает, когда мы сознаем, что в этом году воскресший Христос присутствует для нас в лицах наших близких — мужа, жены, ребенка, бабушки, дедушки, друга, товарища, коллеги, — через добрые дела, повседневные и незаметные, которые укрепляют общение между нами, через взаимное прощение и примирение.

Некоторые молитвы и обряды, которые верующие привыкли совершать в храме, — например, благословение пасхальной еды, — они смогут исполнить сами, в кругу семьи. И мне хочется верить, что это испытание нашей веры поможет многим из нас глубже осознать, что имеет в виду традиция, когда называет семью «домашней Церковью». И что молитва в семейном кругу, или молитва одного человека, такая скромная по сравнению с торжественным богослужением в храме, на самом деле достигает — духовно, но совершенно реально! — всех, кто одинок. Всех, кто сегодня страдает из-за болезней, войн, насилия, стихийных бедствий, нищеты и голода.

Одна из самых поразительных вещей в евангельских рассказах о Воскресении Христа — это то, что ученики сначала не могут узнать Его. Узнавание происходит не через внешний, а через внутренний опыт, сердцем, а не глазами. Мне кажется, это имеет прямое отношение к тому, что происходит с нами сегодня. Если мы желаем лишь того, чтобы наши испытания прекратились и мы смогли скорее вернуться к обычной жизни, то мы не поймем, что и почему с нами произошло.

Очень важно, что сейчас, когда нам кажется, что почва уходит из-под ног, множество людей спрашивают себя, может быть впервые за долгое время: «Кто я? Зачем я живу? Что на самом деле в моей жизни имеет смысл? И если я называю себя верующим человеком, то что конкретно это значит? Как это помогает или не помогает мне пережить испытание?»

И тогда, может быть, мы откроем, что эти тяжелые обстоятельства были даны, чтобы преодолеть страх перед будущим. Чтобы мы смогли ощутить: Христос пришел в мир, не для того, чтобы объяснить жизнь и избавить нас от страданий, а чтобы жить и страдать вместе с нами. И Он воскрес, потому что таким образом Он может всегда быть вместе с каждым из нас, как Он обещал: «Я с вами, каждый божий день, в любых обстоятельствах, до конца истории» (ср. Евангелие от Матфея 28, 20).

Воскресение Христа — это день победы над человеческим одиночеством в самом его корне. Пасха этого года отмечена примерами трогательного и прекрасного самопожертвования людей, которые в трудную минуту, забывая о себе, заботятся о других. Это в первую очередь врачи и социальные работники, но не только.

Прекрасно говорил папа Франциск во время молитвы на площади Святого Петра в Риме: «Как много людей ежедневно упражняются в терпении и вселяют надежду, заботясь о том, чтобы сеять не панику, а всеобщую ответственность. Сколько отцов, матерей, бабушек и дедушек, сколько учителей показывают нашим детям с помощью незначительных повседневных жестов, как относиться к этому кризису и как перенести его, приспосабливая привычки, поднимая взгляд и пробуждая молитву. Сколько людей молятся, жертвуют и ходатайствуют о благе всех. Молитва и безмолвное служение: вот наше непобедимое оружие».

Весть о Воскресении Христа призывает нас к тому, чтобы выбирать в жизни имеющее значение на самом деле. Чтобы заново оценить и изменить наши отношения с Богом, с другими людьми и с самими собой.

Каждый из нас нуждается в утешении других людей, потому что мы все вместе, в одной лодке веры. Будем друг для друга свидетелями веры, надежды и любви. Будем вместе, даже если сегодня мы далеко друг от друга. Потому что воскресший Христос не ограничен ни временем, ни пространством, и Он дарит нам Свою дружбу, которая есть самое необходимое и самое прекрасное, что мы можем получить в этой жизни.

Христос воскрес!

Автор — архиепископ, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции

католических епископов России

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