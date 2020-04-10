В Москве поймали продавцов поддельных тестов на коронавирус. Ими оказались трое жителей Подмосковья. Преступники пытались продать 350 экземпляров по 2300 руб. за шт. Псевдотесты продавали на одной из интернет-площадок. Что за вещество было в вакуумных пробирках неизвестно. Изъятую продукцию направили на экспертизу.