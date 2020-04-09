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10 апреля в РФ зарегистрируют тесты на наличие антител к коронавирусу

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Первую отечественную тест-систему для исследований на наличие антител к коронавирусу планируют зарегистрировать 10 апреля. Вскоре первые наборы поставят в регионы. Ученые считают, что имунная прослойка у людей уже начала формироваться — многие переболели инфекцией в скрытой и легкой форме, возможно, раньше, чем появилась официальная информация о СOVID-19. Так, в Европе количество реально зараженных эксперты оценили в десятки миллионов. Антитела переболевших коронавирусной инфекцией могут сыграть роль прививки, если вводить иммуноглобулин выздоровевших другим пациентам. Ученые считают, что 70% людей планеты рано или поздно переболеют коронавирусной инфекцией, тогда вирус ослабнет и станет таким же постоянным спутником человечества, как ОРВИ и грипп.

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