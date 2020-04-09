Родители попросили изменить сроки призыва из-за ЕГЭ

Родители попросили изменить сроки призыва. Обращение в правительство направил Национальный родительский комитет. Пока старт экзаменационной кампании перенесен на 8 июня, вступительной — на 10 августа. Таким образом, родители одиннадцатиклассников опасаются, что их сыновья окажутся в армии, не успев сдать ЕГЭ. Ранее в Минобороны заявили, что сроки проведения военного призыва определяются указом президента, который уже подписан. Некоторые столичные военкоматы попросили призывников явиться на комиссию 9 апреля.