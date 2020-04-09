Госкомиссия одобрила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Государственная комиссия одобрила проведение запуска очередной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщается в четверг, 9 апреля, в Twitter «Роскосмоса».

«Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к заправке и пуску», — сказано в сообщении.

Запуск ракеты-носителя запланирован на четверг в 11:05 (мск) с космодрома Байконур.

Космический корабль «Союз МС-16» на ракете «Союз-2.1а» отправится на МКС с экипажем в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Кристофера Кэссиди.

Сейчас экипаж МКС состоит из россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Мейр.

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур 6 апреля.

В 2002–2019 годах экипажи пилотируемых кораблей «Союз» запускались к МКС на ракетах «Союз-ФГ» с украинской системой управления, эксплуатация которых на данный момент завершена. В августе 2019 года был выполнен испытательный запуск беспилотного «Союза» на ракете «Союз-2.1а» с российской системой управления.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.