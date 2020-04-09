Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
Общество
Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве
Общество
Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета
Общество
Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

Демократ Берни Сандерс покинул президентскую гонку

0
Выделить главное
вкл
выкл

Американский сенатор Берни Сандерс заявил в среду, 8 апреля, что приостанавливает свое участие в президентской гонке. Таким образом, кандидатом от Демократической партии станет Джо Байден.

Сандерс объявил об этом решении сотрудникам своей избирательной кампании.

В феврале Сандерс, по сведениям американских журналистов, показал сильные результаты в нескольких штатах, и он до последнего был предпочтительной кандидатурой на выборах, пока его конкурент Джо Байден не достиг убедительной победы в Южной Каролине, которая сплотила умеренных избирателей вокруг бывшего вице-президента.

Пока неизвестно, поддержит ли Сандерс кандидатуру Байдена. Вместе с тем CNN сообщает, что политик вернется в штат Вермонт, который он представляет в сенате.

Журналисты подчеркивают, что свое последнее публичное выступление Сандерс провел в начале марта. После этого он полностью перешел в виртуальное общение со своими сторонниками и избирателями. В частности, политик много говорил о коронавирусе и о том, как его программа с реформой системы здравоохранения могла бы предотвратить или смягчить последствия от распространения инфекции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020