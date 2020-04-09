Демократ Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Американский сенатор Берни Сандерс заявил в среду, 8 апреля, что приостанавливает свое участие в президентской гонке. Таким образом, кандидатом от Демократической партии станет Джо Байден.

Сандерс объявил об этом решении сотрудникам своей избирательной кампании.

В феврале Сандерс, по сведениям американских журналистов, показал сильные результаты в нескольких штатах, и он до последнего был предпочтительной кандидатурой на выборах, пока его конкурент Джо Байден не достиг убедительной победы в Южной Каролине, которая сплотила умеренных избирателей вокруг бывшего вице-президента.

Пока неизвестно, поддержит ли Сандерс кандидатуру Байдена. Вместе с тем CNN сообщает, что политик вернется в штат Вермонт, который он представляет в сенате.

Журналисты подчеркивают, что свое последнее публичное выступление Сандерс провел в начале марта. После этого он полностью перешел в виртуальное общение со своими сторонниками и избирателями. В частности, политик много говорил о коронавирусе и о том, как его программа с реформой системы здравоохранения могла бы предотвратить или смягчить последствия от распространения инфекции.