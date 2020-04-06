Умерла актриса Ширли Дуглас

После осложнений от пневмонии скончалась канадская актриса Ширли Дуглас, известная по роли миссис Старч в фильме «Лолита» Стэнли Кубрика.

86-летняя актриса умерла 5 апреля, рассказал ее сын актер Кифер Сазерленд.

«Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID19)», - написал он в Twitter.

Сазерленд отметил, что его мать прожила невероятную жизнь.

Ширли Дуглас сыграла в фильмах таких фильмах, как «Лолита» (1962), «Связанные насмерть», «Ищите женщину».