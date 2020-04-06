Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Больного коронавирусом Бориса Джонсона экстренно госпитализировали. По сообщениям СМИ, премьер-министру Великобритании будут проводить искусственную вентиляцию легких. Ранее официальный представитель премьера сообщил, что у политика высокая температура и кашель. Джонсон продолжает возглавлять британское правительство и находиться на связи с кабинетом министров. Ранее о симптомах коронавирусной инфекции сообщила в соцсети и 31-летняя невеста премьера, которая, к тому же, ждет ребенка.