Певец Робби Уильямс воссоединился с семьей после трех недель изоляции. Возвращения певца из карантина ждали супруга и трое детей.

В середине марта Уильямс почувствовал себя плохо, поэтому на всякий случай принял решение о самоизоляции. Артисту пришлось снять отдельный дом и съехать от родных. На карантине Уильямс не скучал и

давал концерты в Instagram.