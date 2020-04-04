МВФ впервые зафиксировал остановку мировой экономики

Международный валютный фонд впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики из-за пандемии коронавируса, заявила его директор-распорядитель Кристалина Георгиева. На данный момент рецессия хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов. Ранее почти 100 стран обратились за экстренной поддержкой в МВФ.