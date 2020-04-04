Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в Чесапикском заливе

Внучка американского политика Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, пропала без вести вместе с сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила газета The Washington Post.

Инцидент произошел 2 апреля в городе Шейди Сайд, куда 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин приехала вместе с семьей в гости к своей матери. Муж пропавшей Дэвид Маккин отметил, что дети случайно закинули мяч в воду во время игры у побережья рядом с домом. Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын Гидеон сели на каноэ, чтобы достать его, однако на берег вернуться они уже не смогли из-за сильного течения.

Полиция штата и спасатели организовали поиски с помощью катеров и вертолетов после поступления информации о пропаже женщины с ребенком. В пятницу береговая охрана сообщила о найденном весле и перевернутом каноэ, обследовав территорию в 5892 кв. км. Поиски пропавших продолжаются.

Череда трагедий преследует семью Кеннеди с 1941 года. Многие члены известной фамилии трагически погибли. В частности, президент США Джон Кеннеди и его брат Роберт были убиты в результате покушений.

Последней жертвой «семейного проклятия» стала 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл. 1 августа 2019 года внучка покойного американского политика Роберта Кеннеди была найдена мертвой у себя дома. Девушка скончалась от передозировки наркотиков.