Прямой эфир

Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в Чесапикском заливе

0
Фото: youtube.com/Access
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внучка американского политика Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, пропала без вести вместе с сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила газета The Washington Post.

Инцидент произошел 2 апреля в городе Шейди Сайд, куда 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин приехала вместе с семьей в гости к своей матери. Муж пропавшей Дэвид Маккин отметил, что дети случайно закинули мяч в воду во время игры у побережья рядом с домом. Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын Гидеон сели на каноэ, чтобы достать его, однако на берег вернуться они уже не смогли из-за сильного течения.

Полиция штата и спасатели организовали поиски с помощью катеров и вертолетов после поступления информации о пропаже женщины с ребенком. В пятницу береговая охрана сообщила о найденном весле и перевернутом каноэ, обследовав территорию в 5892 кв. км. Поиски пропавших продолжаются.

Череда трагедий преследует семью Кеннеди с 1941 года. Многие члены известной фамилии трагически погибли. В частности, президент США Джон Кеннеди и его брат Роберт были убиты в результате покушений.

Последней жертвой «семейного проклятия» стала 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл. 1 августа 2019 года внучка покойного американского политика Роберта Кеннеди была найдена мертвой у себя дома. Девушка скончалась от передозировки наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о способности его оппонентов объявить импичмент даже Кеннеди
Обнародовано письмо Кеннеди об угрозе Санта-Клаусу от советской бомбы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020