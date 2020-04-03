Эксперты оценили продление режима самоизоляции

Продление нерабочих дней в России до конца месяца абсолютно обосновано, считают эксперты. Инкубационный период инфекции — от 5 до 14 дней. Поэтому меры по самоизоляции должны помочь предотвратить распространение коронавируса. Специалисты призывают россиян строго следовать рекомендациям медиков. Соблюдать меры защиты и не покидать дома без крайней необходимости.