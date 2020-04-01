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Мурманский океанариум просит финансовой помощи у местных властей

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Руководство океанариума в Мурманске заявило о финансовых трудностях организации. С просьбой о помощи сотрудники обратились к губернатору Андрею Чибису. Открытое письмо опубликовано в официальной группе океанариума в соцсети «ВКонтакте».

Как поясняет ИА «Би-порт», предприятие принадлежит ООО «Север Строй». Компания не может полноценно содержать здание, сотрудников и животных. Также у работников зарплата в два раза ниже средней по региону, есть долги по коммунальным услугам и налогам. Сотрудники говорят, что если не отправить питомцев в другие такие же организации, их гибель неминуема.

В письме губернатору предлагается передать мурманский океанариум крупным бизнес- или финансовым структурам, у которых есть возможность вкладывать в поддержание организации и ее развитие 3–4 млн рублей в год.

Мурманский океанариум открыли на берегу Семеновского озера в 1992 году. Спустя четыре года он получил свое здание. На протяжении последних 20 лет предприятие испытывает финансовые затруднения.

Океанариум превратился в визитную карточку Мурманска в том числе благодаря своим питомцам. Так, 32-летний тюлень Филя живет там уже 24 года.

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