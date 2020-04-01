Строительство нового моста на месте обрушившегося началось в Оренбурге

В Оренбурге начали строить новый мост на месте обрушившейся конструкции по улице Терешковой. Переправа будет введена в эксплуатацию до конца 2020 года.

Прежний мост обрушился 2 декабря 2019 года, когда на нем проводили ремонтные работы. Два человека получили легкие травмы. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела. В конце марта власти определили подрядчика, который построит новый мост, сообщает РИА «Оренбуржье».

Строительство пройдет по программе «Развитие транспортной системы Оренбургской области». Длина нового моста составит почти 110 м. С обеих сторон от проезжей части построят тротуар. В ближайшие дни специалисты начнут подготовку площадки и техники.