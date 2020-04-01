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Звезды поддержали заболевших и находящихся в самоизоляции

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Звезды шоу-бизнеса приободряют заболевших и тех, кто сидит в самоизоляции и на вынужденном карантине. «Общероссийский народный фронт» и телеведущая Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, запустили международный флешмоб #МыВместе, который уже поддержали в нескольких странах. Знаменитости передают слова поддержки на разных языках.

К акции уже присоединились многие знаменитости: певицы Валерия, Диана Гурцкая, Яна Дайнеко, телеведущая Виктория Лопырева, радиоведущий Адам Джеймс, актрисы Алика Смехова, Анна Хилькевич, Эвелина Бледанс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, журналист и телеведущий Константин Семин, «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого», а также другие медийные персоны.

Маликова добавила, что всем, кто хочет быть в курсе актуальных бесплатных предложений на время самоизоляции, либо получить помощь, стать волонтером, необходимо зайти на платформу мывместе2020.рф, а также поделиться своими добрыми инициативами.

Штаб ОНФ и ВОД «Волонтеры-медики» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 65 лет и маломобильным категориям граждан. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

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