Рианна сообщила о планах стать многодетной матерью

Американская певица барбадосского происхождения Рианна заявила о планах стать многодетной матерью. Об этом она рассказала в интервью британскому журналу Vogue.

По словам 32-летней исполнительницы, в течение ближайших 10 лет она намерена обзавестись тремя-четырьмя детьми. Она уточнила, что многодетной матерью станет независимо от того, встретит ли подходящего мужчину.

«Роль матери принижают, если в жизни детей нет отца. Но единственное, что нужно, — это счастье, здоровые отношения между родителем и ребенком. Чтобы воспитать дитя, нужна только любовь», — приводит слова Рианны «Газета.ру».

Пока у певицы нет детей. Ранее СМИ сообщали, что Рианна рассталась со своим бойфрендом, саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем после продолжительного романа.

Летом 2019 года журнал Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки. Ее состояние оценивается в $600 млн. Оно превышает капитал Мадонны ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и расположившейся на четвертой строчке Бейонсе ($400 млн).