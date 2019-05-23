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Рианна представила собственный бренд одежды

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Американская певица Рианна совместно с модным конгломератом Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH) представила собственный бренд одежды под названием Fenty, пишет в четверг, 23 мая, Bloomberg.

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Одежду можно будет купить в интернет-магазинах с 29 мая или сейчас во временном бутике в парижском районе Марэ. Цены варьируются от $223 за футболку до $1224 за пальто. Певица отметила, что стремится к тому, чтобы при использовании качественных тканей стоимость на ее одежду оставалась настолько доступной, насколько возможно.

17 января посвященная Дню святого Валентина коллекция нижнего белья от бренда Savage x Fenty, основанного Рианной, вызвала недовольство покупательниц с пышными формами.

Подписчицы заметили, что дизайн одной и той же модели для девушек разных размеров отличается. Так, бюстгальтер под названием Hearts Half Cup Bralette маленьких размеров девушки посчитали сексуальнее, чем тот, который предназначен для девушек плюс-сайз.

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