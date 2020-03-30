Пьяная воспитательница детсада в Москве зарезала отца

В Москве пьяная воспитательница детского сада зарезала отца. Об этом 30 марта сообщил РЕН ТВ.

ЧП 29 марта произошло в квартире дома в Анадырьском переулке. 37-летняя женщина ударила в грудь ножом своего 64-летнего отца. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Известно, что в момент убийства брат и мать воспитательницы находились в квартире.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемая в совершении преступления задержана, отмечает агентство городских новостей «Москва». Женщину доставили в следственный отдел для допроса и иных следственных действий.

29 марта сообщалось, что следователи возбудили уголовное по факту обнаружения четырех тел, включая двух детей, в Якутске (Республика Саха).