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Пьяная воспитательница детсада в Москве зарезала отца

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В Москве пьяная воспитательница детского сада зарезала отца. Об этом 30 марта сообщил РЕН ТВ.

ЧП 29 марта произошло в квартире дома в Анадырьском переулке. 37-летняя женщина ударила в грудь ножом своего 64-летнего отца. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Известно, что в момент убийства брат и мать воспитательницы находились в квартире.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемая в совершении преступления задержана, отмечает агентство городских новостей «Москва». Женщину доставили в следственный отдел для допроса и иных следственных действий.

29 марта сообщалось, что следователи возбудили уголовное по факту обнаружения четырех тел, включая двух детей, в Якутске (Республика Саха).

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