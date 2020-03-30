На губернатора Калифорнии подали в суд за закрытие оружейных магазинов

В США требуют признать оружие предметом первой необходимости. Национальная стрелковая ассоциация подала в суд на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Ранее глава штата ввел карантин и велел закрыть все магазины. Работают только те, где продаются жизненно важные товары. Открыты гастрономы, аптеки и АЗС, а вот оружие в категорию необходимых товаров не попало.