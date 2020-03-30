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В Госдуме оценили введенный в Москве режим самоизоляции

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Подобные меры, как режим самоизоляции в Москве, следовало ожидать, при этом в случае распространения эпидемии коронавируса они могут быть ужесточены, рассказал депутат Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

По его словам, врачи ожидали, что всё пойдет именно так. Единственная проблема была в том, чтобы не допустить в России развития «итальянского сценария» распространения коронавируса, когда резко пошло увеличение числа заболевших.

Также депутат напомнил, что именно для предотвращения подобной ситуации в Москве была введена нерабочая неделя.

Подробнее — в сюжете «Известий».

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