В Белоруссии не остановили чемпионат по футболу

В Белоруссии проходит чемпионат по футболу. Страна, единственная в Европе, не отказалась от матчей. На турнир приходят зрители — в среднем по 1,5 тыс. человек. На входе у болельщиков проверяют температуру. Маски надевают не все, дистанцию не соблюдает никто.