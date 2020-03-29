В России вырос спрос на товары для детей
На фоне пандемии вырос спрос на товары для детей. Самые востребованные — настольные игры, развивающие игры, товары для творчества.
На 120% поднялись продажи на одной из online-площадок. Средний чек за покупку тоже вырос до 2350 рублей.
На фоне пандемии вырос спрос на товары для детей. Самые востребованные — настольные игры, развивающие игры, товары для творчества.
На 120% поднялись продажи на одной из online-площадок. Средний чек за покупку тоже вырос до 2350 рублей.