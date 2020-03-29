Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Из Москвы в Киев отправился спецпоезд с гражданами Украины. Состав следует без остановок, время в пути — почти 13 часов.

Этот рейс — последний шанс выехать из России. Украина закрыла границы из-за коронавируса. Билет можно было купить только по Интернету.

Ранее этот же поезд вернул на родину российских граждан. Перед посадкой пассажиров осмотрели, измерили температуру.