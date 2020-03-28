Движение на голубой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Филевской линии московского метро восстановили после того, как в субботу, 28 марта, там произошел сбой. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе метро, причиной сбоя стало отсутствие напряжения на контактном рельсе.

Как отмечает «Газета.ру», поезда не ходили от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

Накануне сообщалось об открытии в Москве нового участка Некрасовской линии метрополитена от «Косино» до «Лефортово». Он объединил действующие станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» с платформами «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная».