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Движение на голубой ветке московского метро восстановлено

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Движение поездов на Филевской линии московского метро восстановили после того, как в субботу, 28 марта, там произошел сбой. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе метро, причиной сбоя стало отсутствие напряжения на контактном рельсе.

Как отмечает «Газета.ру», поезда не ходили от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

Накануне сообщалось об открытии в Москве нового участка Некрасовской линии метрополитена от «Косино» до «Лефортово». Он объединил действующие станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» с платформами «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная».

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