США поставят аппараты ИВЛ другим странам

США предоставят аппараты ИВЛ другим странам. Помощь окажут в том числе Италии и Великобритании. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Президент страны Дональд Трамп также опроверг информацию о приостановке на три месяца взимания пошлин с импортных товаров в связи со вспышкой коронавируса. Он также подписал закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн.