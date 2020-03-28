Пенсионерам в Уфе подарили тренажеры

В Уфе пенсионерам подарили велотренажеры. Порадовать своих клиентов решил владелец одного из фитнес-центров.

Спортинвентарь презентовали людям старше 65 лет с действующей годовой картой. Акция должна мотивировать пенсионеров не выходить на улицу и соблюдать режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.