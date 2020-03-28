В США возник дефицит золота из-за эпидемии коронавируса

Пандемия коронавируса в США привела к скачку спроса на золото. По информации The Wall Street Journal, в Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке. Кроме того, инвесторы с Уолл-стрит попросили о помощи Канаду.