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Иллюминацию Эйфелевой башни изменили из-за коронавируса

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На Эйфелевой башне в Париже загорелись послания «Оставайтесь дома» и «Спасибо».

Сообщения с призывом не покидать свои квартиры проецировались в прямом эфире — на английском и французском языках. Чтобы таким образом напомнить жителям о необходимости ограничить поездки и встречи.

Слова «Спасибо» — предназначены для медицинских работников, полиции и всех — кто борется со вспышкой коронавируса.

Франция находится на четвертом месте в Европе по числу зараженных — COVID 19 в стране заболели почти 35 тыс. человек.

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