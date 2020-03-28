Иллюминацию Эйфелевой башни изменили из-за коронавируса

На Эйфелевой башне в Париже загорелись послания «Оставайтесь дома» и «Спасибо».

Сообщения с призывом не покидать свои квартиры проецировались в прямом эфире — на английском и французском языках. Чтобы таким образом напомнить жителям о необходимости ограничить поездки и встречи.

Слова «Спасибо» — предназначены для медицинских работников, полиции и всех — кто борется со вспышкой коронавируса.

Франция находится на четвертом месте в Европе по числу зараженных — COVID 19 в стране заболели почти 35 тыс. человек.