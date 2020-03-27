В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в доме

Семь человек погибли при пожаре в бараке в Екатеринбурге. Один человек пострадал, он госпитализирован.

В здании вспыхнули подъезд и кровля. Огонь распространился на 200 кв. м

Десять жильцов покинули здание до приезда пожарных.