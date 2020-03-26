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Ижевск в первый раз присоединится к «Цифровому диктанту»

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Ижевск впервые станет одним из городов «Цифрового диктанта». Акция состоится с 28 марта по 11 апреля в онлайн-режиме, сообщают организаторы. Пользователи смогут оценить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, знания правил безопасности и культуры общения в Сети.

Диктант разделен на пять блоков. Первый посвящен основам компьютерной грамотности, второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий — кибербезопасности, четвертый — инновационным технологиям, пятый — искусственному интеллекту. Проверить свои знания смогут не только подростки и взрослые, но и дети от 7 лет, сообщает ИА «Сусанин».

В конце января в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о правилах, призванных обезопасить интернет-шопинг. По мнению специалистов, главное правило — оплата заказа после его получения. Таким образом покупатель избежит приобретения некачественного товара или вовсе его отсутствия.

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