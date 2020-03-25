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Акцию «Тотальный диктант – 2020» перенесли на октябрь

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Просветительскую акцию «Тотальный диктант – 2020» перенесли на 17 октября из-за распространения коронавируса. Об этом 25 марта сообщили в оргкомитете.

В сообщении говорится, что впервые «Тотальный диктант» будет написан осенью. Вместе с тем 4 апреля пройдет семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку. Эксперты и гости «Тотального диктанта» проведут шесть лекций, пишет RT.

Как уточняет телеканал «360», зрители смогут послушать лекции по русскому языку от экспертов и приглашенных гостей. Среди них Антон Сомин, Светлана Друговейко-Должанская, Ольга Северская, Кира Дружинина, Илья Стахеева и Галина Юзефович.

«Перенос «Тотального диктанта» — событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле», — выразила надежду директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.коронавирус карта

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» прошла уже 16 раз. В 2020 году ее должны были провести 4 апреля. Столицей акции в этом году выбрали Санкт-Петербург. В октябре диктант пройдет в здании Главного штаба Эрмитажа. Свой текст будет читать писатель Андрей Геласимов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Акция обычно проходит в форме добровольного диктанта для всех желающих. Целью ее является дать возможность человеку проверить свои знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском государственном университете.

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