Распространению коронавируса могут помогать погодные условия

Погодные условия могут влиять на темпы распространения коронавируса. Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что 90% заражений произошли при температуре воздуха от 3 до 17 градусов тепла. Авторы работы считают, что ситуация с распространением инфекции в северном полушарии может улучшиться летом. При этом некоторые ученые не доверяют исследованиям.