Шлеменко ответил на вызов Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил о готовности пойти на поединок против тяжеловеса Александра Емельяненко по правилам ММА, хотя изначально тот предложил ему сразиться на боксерском ринге.

«Что у него в голове, мне сложно сказать, но то, что у него есть какой-то интерес, пока я не знаю какой, это 100%. Потому что я думаю, это не ему просто так вот взбрела в голову идея и он решил вызвать. Это не происходит просто так. Поэтому есть какая-то подоплёка. Отреагировал как? Так, как и должен. Любой, я думаю, мужчина отреагировал бы, наш, русский мужчина — принял этот вызов. Я не привык бегать от вызовов, знаете, прятаться» — сказал Шлеменко.