В Сибири полиция задержала «чёрного лесоруба»

В Красноярском крае полицейские задержали "черного лесоруба". Мужчина незаконно спилил более 300 деревьев. Среди них сосна, лиственница, береза. Ущерб государству составил не меньше 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы.