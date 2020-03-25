Депутаты на Ямале поддержали преобразование района в округ

Депутаты Пуровской районной думы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поддержали преобразование района в муниципальный округ. Решение было принято единогласно.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, изменения обсудили во всех муниципалитетах района после проведения публичных слушаний. Теперь поселения района будут объединены в один округ, пишет ИА «Ура.ру».

По словам зампредседателя райдумы Олега Грицюка, такое решение позволит поселениям стать более самостоятельными и прогрессивными. Предполагается, что также это оптимизирует работу в муниципалитетах, послужит укреплению экономической базы.

Решение депутатов направлено на рассмотрение в заксобрание ЯНАО.

По данным ИА «Ура.ру», проводимая реформа может сократить штат чиновников поселковых администраций, в том числе свои должности рискуют потерять мэры.