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Депутаты на Ямале поддержали преобразование района в округ

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Депутаты Пуровской районной думы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поддержали преобразование района в муниципальный округ. Решение было принято единогласно.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, изменения обсудили во всех муниципалитетах района после проведения публичных слушаний. Теперь поселения района будут объединены в один округ, пишет ИА «Ура.ру».

По словам зампредседателя райдумы Олега Грицюка, такое решение позволит поселениям стать более самостоятельными и прогрессивными. Предполагается, что также это оптимизирует работу в муниципалитетах, послужит укреплению экономической базы.

Решение депутатов направлено на рассмотрение в заксобрание ЯНАО.

По данным ИА «Ура.ру», проводимая реформа может сократить штат чиновников поселковых администраций, в том числе свои должности рискуют потерять мэры.

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