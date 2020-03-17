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Муниципалитеты Ямали отменили празднование Дня оленевода

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В связи с введением режима повышенной готовности в ЯНАО отменяется празднование Дня оленевода. Речь идет об «отмене до особого распоряжения», сообщили представители муниципалитетов.

«Действительно, муниципальные образования Ямала, руководствуясь постановлением губернатора о введении на территории ЯНАО режима повышенной готовности, пересматривают планы по проведению Дня оленевода, — цитирует ИА «Ура.ру» пресс-службу правительства ЯНАО. День оленевода не будут отмечать в Салехарде, селе Ныда Надымского района, в Муравленко, в Приуральском, Ямальском и Шурышкарском районах.

Ранее в ЯНАО начали реализовывать пилотные проекты по развитию изгородного оленеводства. Они позволят исследовать возможности адаптации северных оленей к условиям изгороди, к искусственной подкормке. Однако ямальские аборигены высказались против этих изменений. Они настаивали, что животным нужны пастбища, переходы, а на комбикорм их нельзя перевести полностью.

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