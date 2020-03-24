Совфед закрыл столовую и буфет для посторонних из-за коронавируса

Совет Федерации ограничил доступ посторонних к столовой и буфету из-за распространения коронавируса. Там будут обслуживать только сенаторов и сотрудников аппарата.

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко подтвердил ТАСС информацию об ограничениях. При этом он рассказал, что посетители смогут поесть в столовой, если придут вместе с сенаторами, никто не будет этому препятствовать. Однако раньше посторонние люди, не имеющие отношения к Совфеду, приходили просто поесть, а теперь это запретят из соображений безопасности.

Госдума также усилила меры безопасности. Столовая и буфеты там закрыты, на всех этажах размещены дезинфицирующие средства, на входе в здание осуществляется контроль температуры.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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