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Совфед закрыл столовую и буфет для посторонних из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Совет Федерации ограничил доступ посторонних к столовой и буфету из-за распространения коронавируса. Там будут обслуживать только сенаторов и сотрудников аппарата.

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Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко подтвердил ТАСС информацию об ограничениях. При этом он рассказал, что посетители смогут поесть в столовой, если придут вместе с сенаторами, никто не будет этому препятствовать. Однако раньше посторонние люди, не имеющие отношения к Совфеду, приходили просто поесть, а теперь это запретят из соображений безопасности.

Госдума также усилила меры безопасности. Столовая и буфеты там закрыты, на всех этажах размещены дезинфицирующие средства, на входе в здание осуществляется контроль температуры.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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