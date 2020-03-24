Март в Москве идет на рекорд тепла

Март 2020-го может стать самым тёплым за последние 13 лет. Климатическая норма в Москве превышена с первых весенних дней. В начале месяца было теплее, чем обычно, на 8,7 градуса.Тенденция сохранилась во второй декаде. Сейчас температура выше многолетних значений на 6,4 градуса.