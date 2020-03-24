Памятник артисту Михаилу Ульянову установят в Москве

Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову установят в центре Москвы. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на сайте столичной мэрии.

Распоряжение об установке монумента принял президиум правительства Москвы по поручению президента России Владимира Путина. Памятник установят в парке «Михайловский сад» недалеко от театрального музея имени Бахрушина в районе Замоскворечье между улицами Бахрушина и Татарской, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе мэрии пояснили, что работы по проектированию, изготовке и установке памятника выполнят за счет городского бюджета до конца 2022 года.

Михаил Ульянов был советским и российским актером, режиссером, педагогом и общественным деятелем. Он сыграл десятки ролей в театре и в кино, воплощая образы от рабочих и крестьян до исторических деятелей и героев античности.

Среди наиболее известных киноролей — Георгий Жуков («Освобождение»), Егор Трубников («Председатель»), Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы»), генерал Григорий Чарнота («Бег»), драматург Ким Есенин («Тема»), Иван Афонин («Ворошиловский стрелок»), вор в законе Отец («Антикиллер»), напоминает «Москва 24».

20 лет с 1987 года он руководил Театром имени Вахтангова. По его инициативе учредили театральную премию «Золотая маска». Скончался Ульянов 26 марта 2007 года.

20 марта памятник маршалу Георгию Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, заменили на новый. Новая статуя, как и прежняя, — конная. Однако фигура маршала теперь не держит правую руку опущенной вниз, а отдает воинское приветствие. Конь в новом варианте теперь не стоит, а шагает — одна его нога поднята. Как пояснили в Мосгорнаследии, старый памятник вернут на место после реставрации.