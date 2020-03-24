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Уехавшим на работу в села учителям выплатят по 1 млн рублей в Татарстане

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В Республике Татарстан учителям планируют выплачивать по 1 млн рублей за переезд и работу в сельской местности, где население менее 50 тыс. человек. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на сайте правовой информации.

В документе сказано, что выплата является единовременной. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета, а ответственным органом назначено министерство образования Татарстана, пишет InKazan.ru.

По данным издания, в прошлом году представитель Казанского кремля Лилия Галимова говорила, что в селах региона работают почти 19 тыс. учителей.

В рамках реализации программы «Земский учитель» и привлечения новых кадров с высокой квалификацией правительство республики направит до 100 грантов на улучшение жилищных условий молодым учителям.

В феврале сообщалось, что в Приморском крае принято почти 500 заявок на участие в программе «Земский учитель». Всего планируется трудоустроить 27 педагогов в 22 муниципальных образованиях, каждый получит 2 млн рублей. Конкурс на отдельные вакансии составляет более 50 человек на место.

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