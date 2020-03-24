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Похитившая ребенка в Йошкар-Оле женщина проникла в роддом через подвал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Подозреваемая в похищении ребенка из перинатального центра в Йошкар-Оле проникла в здание через общий подвал с соседним корпусом. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Марина Панькова во вторник, 24 марта.

Она отметила, что подобная ситуация произошла впервые.

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«Перинатальный центр — это несколько зданий, которые соединены между собой подвальным помещением. Женщина проникла через подвал в хирургический корпус. А вышла она через служебный вход, где заходят сотрудники и студенты, проходящие практику», — цитирует Панькову «РИА Новости».

На похитительнице был халат, которые носят пациентки перинатального центра, подчеркнула Панькова. По ее словам, к руководству центра в ближайшее время будут применены «все административные меры».

Также она поблагодарила всех жителей республики, которые приняли участие в розыске похищенной новорожденной.

Сейчас ребенок вместе с матерью находятся в детской городской больнице. Было проведено комплексное обследование, которое показало, что девочка абсолютно здорова. В ближайшее время их выпишут из медучреждения.

В понедельник сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери. Впоследствии ребенок был обнаружен живым.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), пишет «Газета.ру».

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