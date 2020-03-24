В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке

В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 24 марта.

Отмечается, что у пациента после операции возникло двигательное возбуждение. В Telegram-канале «112» уточняется, что речь идет о 38-летнем россиянине, состояние которого ухудшилось, когда он начал приходить в себя после анестезии.

Он самостоятельно удалил капельницу и дыхательную трубку. В результате у него образовалась дыхательная недостаточность и остановилось сердце.

Реанимационные действия не помогли. По предварительной версии, причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области начал проверку клиники по факту смерти пациента.

В январе стало известно о деятельности подпольного хирурга Алены Верди, которая проводила операции в Краснодарском крае, в результате которых десятки пациентов были изувечены. В начале февраля расследование дела о ее деятельности взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.