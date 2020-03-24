Прямой эфир

В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 24 марта.

Красотка из подполья: чем чревата экономия на косметологах
Открыть незаконный бизнес по подтяжке без хирургического вмешательства можно за 20 тыс. рублей

Отмечается, что у пациента после операции возникло двигательное возбуждение. В Telegram-канале «112» уточняется, что речь идет о 38-летнем россиянине, состояние которого ухудшилось, когда он начал приходить в себя после анестезии.

Он самостоятельно удалил капельницу и дыхательную трубку. В результате у него образовалась дыхательная недостаточность и остановилось сердце.

Реанимационные действия не помогли. По предварительной версии, причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области начал проверку клиники по факту смерти пациента.

В январе стало известно о деятельности подпольного хирурга Алены Верди, которая проводила операции в Краснодарском крае, в результате которых десятки пациентов были изувечены. В начале февраля расследование дела о ее деятельности взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В деле «пластического хирурга» из Краснодара появилась еще одна потерпевшая
Бастрыкин поставил на контроль дело о «пластическом хирурге» из Краснодара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020