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Жительнице Бийска зажевало руку в тестомесильной машине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Работница пекарни в Алтайском крае попала рукой в тестомесильную машину. Инцидент произошел 22 марта в Бийске.

Как сообщает РЕН ТВ, 27-летняя девушка получила серьезные травмы, в том числе неполную ампутацию руки на уровне правого плеча, а также множественные переломы. Она госпитализирована.

По данному факту сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить наличие признаков преступления по ст.143 УК РФ («нарушение правил охраны труда») в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, говорится в сообщении управления СК РФ по Алтайскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В феврале сообщалось, что трое сотрудников предприятия «Русский хром» в Первоуральске Свердловской области получили обширные ожоги в результате электротравмы.

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