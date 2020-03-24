С борта лайнера Costa Luminosa на карантин отпустили 14 россиян
Четырнадцать россиян сошли с круизного лайнера Costa Luminosa в Италии, сообщило посольство России:
Ранее на берег отпустили около 50 человек. По данным местных СМИ, на борту, где зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции — остаются еще 330 пассажиров.
С подтвержденным диагнозом с судна госпитализировали семь туристов.
Четырнадцать россиян сошли с круизного лайнера Costa Luminosa в Италии, сообщило посольство России:
Ранее на берег отпустили около 50 человек. По данным местных СМИ, на борту, где зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции — остаются еще 330 пассажиров.
С подтвержденным диагнозом с судна госпитализировали семь туристов.