Умер один из создателей обелиска - символа Севастополя Адольф Шеффер

Один из создателей обелискa городу-герою Севастополю, архитектор Адольф Шеффер ушел из жизни в понедельник, 23 мартa, в возрастe 95 лет. Об этом сообщилa пресс-служба вриo губернаторa городa Михаила Развожаева.

Градоначальник выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.

«Пройдут еще десятилетия, а каждый, кто будет въезжать в наш город, будет видеть Триумфальную арку и величественные здания его авторства, а гуляя на Приморском бульваре — памятник затопленным кораблям», — говорится в сообщении

В свою очередь, начальник городского управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев сообщил, что среди множества проектов, в создании которых участвовал Шеффер, — обелиск городу-герою, который был построен в 1977 году и стал одним из символов Севастополя, передает ТАСС.

С 2018 года Шеффер также был привлечен для разработки проекта реставрации обелиска.

По данным правительства города, Шеффер родился в 1924 году. Он участвовал в создании памятника героям-подводникам Черноморского флота, Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя на въезде в город, Дома Москвы, реконструкции Дворца пионеров и памятника затопленным кораблям, а также создании и реконструкции многих других объектов.

22 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался хореограф и народный артист России Николай Боярчиков.