Прямой эфир

Умер один из создателей обелиска - символа Севастополя Адольф Шеффер

0
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из создателей обелискa городу-герою Севастополю, архитектор Адольф Шеффер ушел из жизни в понедельник, 23 мартa, в возрастe 95 лет. Об этом сообщилa пресс-служба вриo губернаторa городa Михаила Развожаева.

Градоначальник выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.

«Пройдут еще десятилетия, а каждый, кто будет въезжать в наш город, будет видеть Триумфальную арку и величественные здания его авторства, а гуляя на Приморском бульваре — памятник затопленным кораблям», — говорится в сообщении

В свою очередь, начальник городского управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев сообщил, что среди множества проектов, в создании которых участвовал Шеффер, — обелиск городу-герою, который был построен в 1977 году и стал одним из символов Севастополя, передает ТАСС.

С 2018 года Шеффер также был привлечен для разработки проекта реставрации обелиска.

По данным правительства города, Шеффер родился в 1924 году. Он участвовал в создании памятника героям-подводникам Черноморского флота, Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя на въезде в город, Дома Москвы, реконструкции Дворца пионеров и памятника затопленным кораблям, а также создании и реконструкции многих других объектов.

22 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался хореограф и народный артист России Николай Боярчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер оперный режиссер Станислав Гаудасинский
Умер Эдуард Лимонов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020