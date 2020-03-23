Одно из старейших граффити в Петербурге решили восстановить

В Петербурге решили восстановить одно из старейших граффити в городе. Речь идет о живописном панно «Вода — это жизнь», которое находится на пожарной стене дома на Гаванской улице на Васильевском острове. Власти не будут удалять изображение в ходе реставрации фасада.

Этот дом комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил в программу реставрации. Арт-объект не является предметом охраны памятника. Поэтому его придется восстанавливать на внебюджетные деньги, отмечает телеканал «78».

Панно создали летом 1990 года в рамках американо-советского проекта «Все за одну Землю». Некоторые жители Петербурга уверены, что на стене изображен Будда, но на самом деле это Мать-Земля. Стиль, цвета и тематика напоминают традиционные мексиканские росписи. Ранее сохранить одно из старейших граффити в городе просили местные жители.

В январе на стене заброшенного здания на Васильевском острове появилось граффити по мотивам фильма «Вторжение».