Роспотребнадзор рассказал о российских тестах на коронавирус

Российские тесты на коронавирус не уступают мировым аналогам, заявили в Роспотребнадзоре. Тест-системы способны выявить даже единичные копии вируса благодаря максимально возможной чувствительности. Данные подтверждали с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, а также при исследовании на клиническом материале. На данный момент в России на наличие COVID-19 проверили уже более 163 тыс. человек.